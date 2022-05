Southampton-Liverpool stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2021/2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Il Liverpool se la vedrà in trasferta contro il Southampton nella sfida valida per la trentasettesima giornata della Premier League 2021/2022. I Reds devono per forza conquistare i tre punti se vogliono rimanere agganciati al City capolista, distante in classifica adesso quattro lunghezze. Gli uomini di Klopp si presentano all’appuntamento dopo il trionfo in FA Cup ai rigori contro il Chelsea. Le assenze pesanti sono quelle di Van Dijk e Salah, usciti malconci proprio dal confronto con i Blues e tenuti precauzionalmente a riposo in vista della finale di Champions League contro il Real Madrid. Dall’altra parte una formazione già sicura della propria salvezza nonostante delle ultime prestazioni decisamente non esaltanti. Il fischio d’inizio è in programma ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ilse la vedrà in trasferta contro ilnella sfida valida per la trentasettesima giornata della. I Reds devono per forza conquistare i tre punti se vogliono rimanere agganciati al City capolista, distante in classifica adesso quattro lunghezze. Gli uomini di Klopp si presentano all’appuntamento dopo il trionfo in FA Cup ai rigori contro il Chelsea. Le assenze pesanti sono quelle di Van Dijk e Salah, usciti malconci proprio dal confronto con i Blues e tenuti precauzionalmente a riposo in vista della finale di Championscontro il Real Madrid. Dall’altra parte una formazione già sicura della propria salvezza nonostante delle ultime prestazioni decisamente non esaltanti. Il fischio d’inizio è in programma ...

