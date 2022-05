Sondaggio per Mentana: FdI primo partito, cresce e sfiora il 23%. Staccato il Pd, male M5S e FI (Di martedì 17 maggio 2022) Non si arresta la marcia di Fratelli d’Italia nei sondaggi. Il partito di Giorgia Meloni cresce ancora, anche il Pd sale ma resta a un punto e sei, la Lega è stabile e il M5S cala. E’ il quadro del Sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana sulle intenzioni di voto se si andasse oggi alle elezioni, come mostrato ieri sera da Enrico Mentana, con il consueto appuntamento del lunedì sera. FdI si consolida come primo partito d’Italia anche rispetto alla scorsa settimana. Sondaggio della Sette, FdI si consolida come primo partito Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e arriva al 22,9%. Il Pd passa dal 21% al 21,3%, mentre la Lega di Matteo Salvini si conferma al 15,6%. Il M5S cede lo 0,2% e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) Non si arresta la marcia di Fratelli d’Italia nei sondaggi. Ildi Giorgia Meloniancora, anche il Pd sale ma resta a un punto e sei, la Lega è stabile e il M5S cala. E’ il quadro delSwg per il Tg La7 di Enricosulle intenzioni di voto se si andasse oggi alle elezioni, come mostrato ieri sera da Enrico, con il consueto appuntamento del lunedì sera. FdI si consolida comed’Italia anche rispetto alla scorsa settimana.della Sette, FdI si consolida comeIldi Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e arriva al 22,9%. Il Pd passa dal 21% al 21,3%, mentre la Lega di Matteo Salvini si conferma al 15,6%. Il M5S cede lo 0,2% e ...

