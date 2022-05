Sondaggi politici elettorali Swg La7 ultimi dati: vola FDI, Lega stabile, male il M5S (Di martedì 17 maggio 2022) Torna come ogni settimana il consueto appuntamento con i Sondaggi politici elettorali del tg di la 7 di Enrico Mentana. Andiamo a vedere quali sono le intenzioni di voto degli italiani e come sono cambiate rispetto alla settimana scorsa. Anche questa settimana Fratelli d’Italia conferma la sua leadership e resta il primo partito in Italia, davanti al PD. Ancora male la Lega e il M5s. ultimi Sondaggi politici elettorali di SWG per La 7: FDI si conferma, scende il M5S Non si ferma la crescita di Giorgia Meloni e del suo Fratelli d’Italia, come dimostrano gli ultimi Sondaggi politici elettorali di SWG trasmessi su la 7 durante il tg di Enrico Mentana. Questa ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 17 maggio 2022) Torna come ogni settimana il consueto appuntamento con idel tg di la 7 di Enrico Mentana. Andiamo a vedere quali sono le intenzioni di voto degli italiani e come sono cambiate rispetto alla settimana scorsa. Anche questa settimana Fratelli d’Italia conferma la sua leadership e resta il primo partito in Italia, davanti al PD. Ancoralae il M5s.di SWG per La 7: FDI si conferma, scende il M5S Non si ferma la crescita di Giorgia Meloni e del suo Fratelli d’Italia, come dimostrano glidi SWG trasmessi su la 7 durante il tg di Enrico Mentana. Questa ...

Advertising

repubblica : Sondaggi politici, FdI avanti ma il Pd lo insegue. Lega sempre terza. Cresce Azione/+Europa che arriva al 5% - streetloveitaly : RT @gloquenzi: Il vertice dell’ irresponsabilità per un politico che semina la paura per un tornaconto nei sondaggi. Un paese non si può go… - LucaNameiswolf : RT @gloquenzi: Il vertice dell’ irresponsabilità per un politico che semina la paura per un tornaconto nei sondaggi. Un paese non si può go… - castevisa : RT @gloquenzi: Il vertice dell’ irresponsabilità per un politico che semina la paura per un tornaconto nei sondaggi. Un paese non si può go… - Frances38918511 : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito davanti al Pd: rimane distante la Lega. Spalla spalla in Italia… -