Sondaggi | Fratelli D’Italia sempre primo | si stacca il PD

(Di martedì 17 maggio 2022) NeiTecnè,guadagna punti nei confronti del PD. Continua a scendere la Lega, mentre resta distante il M5S Una giostra, un saliscendi continuo. Così si potrebbero definire idelle ultime settimane, animatedi più dall’incertezza politica e da una situazione che sembra ribaltarsi di giorno in giorno. A comandare c’è la forza d’opposizione,, che sta abilmente guadagnando consensi settimana dopo settimana, sfruttando il malcontento degli italiani per il Governo Draghi. Secondo icondotti da Tecnè nell’ultima settimana, infatti, a inseguire c’èil Partito Democratico, che però non cresce più da diverso tempo a differenza degli avversari politici. Distanti la ...

Advertising

Puglia_in : POLITICA - Fratelli d’Italia raggiunge un nuovo record, il 22,3%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sonda… - fanpage : Il partito di Giorgia Meloni continua a macinare consensi - CosenzaChannel : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia balza al primo posto - Frances38918511 : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito davanti al Pd: rimane distante la Lega. Spalla spalla in Italia… - FratellidItalia : RT @fmollicone: Ultimi sondaggi: cresce ancora Fratelli d'Italia +0,3% e si conferma primo partito -

politici,d'Italia è sempre in testa Idi Agenzia Dire e Tecnè segnalano un aumento dello 0,3% per FdI che così sale al 22,4% nelle intenzioni di voto degli italiani. Il ...Index: Fdi allunga sul Pd, in calo Lega e M5S Tra le principali forze politiche solod'Italia vede crescere i propri consensi nell'ultima settimana. A dirlo sono irealizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 12 maggio. Il partito guidato da ...Milano, 17 mag - Fratelli d’Italia raggiunge un nuovo record, il 22,3%. Questi, in sintesi, i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Le novità più importanti questa ...Per i sondaggi elettorali di Swg il 52% degli italiani è per un accordo di pace che accetti l'annessione alla Russia di territori ucraini ...