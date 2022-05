Solo: A Star Wars Story, Kathleen Kennedy ricorda il flop del film: "Ci è servito da lezione" (Di martedì 17 maggio 2022) A quattro anni dal film Solo: A Star Wars Story, Kathleen Kennedy torna a parlare del grande flop registrato dal film con Alden Ehrenreich. Kathleen Kennedy, produttrice di Star Wars, ha ricordato il flop del film Solo, spiegando come quell'incidente di percorso abbia fatto capire meglio cosa fare e cosa non fare con le opere future che riguardano l'universo di Guerre Stellari. Quattro anni fa, nelle sale internazionali usciva Solo: A Star Wars Story, lo spin-off prequel che si poneva l'obiettivo di raccontare come era Han ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022) A quattro anni dal: Atorna a parlare del granderegistrato dalcon Alden Ehrenreich., produttrice di, hato ildel, spiegando come quell'incidente di percorso abbia fatto capire meglio cosa fare e cosa non fare con le opere future che riguardano l'universo di Guerre Stellari. Quattro anni fa, nelle sale internazionali usciva: A, lo spin-off prequel che si poneva l'obiettivo di raccontare come era Han ...

