Solar Opposites | uscito il teaser e una data di rilascio su Hulu

(Di martedì 17 maggio 2022) La stagione 3 diha finalmente une unadi uscita, ed avverrà tutto sugli schermi americani di. Gli episodi saranno disponibili dal 13 luglio Il co-creatore Mike McMahon ha infatti annunciato che i nuovi episodi saranno disponibili il 13 luglio: “Più alieni, più muro, più cose che non potete nemmeno immaginare!” Hey guess what? A NEW SEASONIS COMING TOON JULY 13TH! THE WHOLE DANG THING ALL AT ONCE!More aliens, more wall, more stuff you can't possibly imagine! #pic.twitter.com/tXgYQiV8VB— Mike McMahan (@MikeMcMahanTM) May 16, 2022 Lo show è co-creato da McMahan e Justin Roiland, già nel team di Rick and Morty, che dà inoltre la voce a Korvo, il leader di un gruppo ...

Advertising

badtasteit : #SolarOpposites: il teaser e la data di uscita su #Hulu della stagione 3 -

IGN ITALY

La stagione 3 diha ora un teaser e una data di uscita sugli schermi americani di Hulu. Il co - creatore Mike McMahon ha infatti annunciato che i nuovi episodi saranno disponibili 13 luglio, ..., l'animazione per adulti continuerà a essere centrale nell'offerta di Hulu: oltre ad aver rinnovatoper altre quattro stagioni, il servizio riporterà in tv Futurama con 20 nuovi ... Solar Opposites - Stagione 2 - La recensione La stagione 3 di Solar Opposites ha finalmente un teaser e una data di uscita, ed avverrà tutto sugli schermi americani di Hulu.Co-creator Mike McMahan took to Twitter on Monday evening to share the news of the Solar Opposites Season 3 return, along with a short teaser. The new season of Solar Opposites wi ...