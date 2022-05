Sky cancella X Factor e Italia’s Got Talent: il motivo (Di martedì 17 maggio 2022) La voce che sta trapelando su Sky è tutt’altro che rassicurante per i fan di due storici programmi come X Factor e Italia’s Got Talent: si va infatti verso la cancellazione X Factor e Italia’s Got Talent sono due tra i Talent show più seguiti della televisione italiana. Entrambi avevano debuttato due due reti differenti, il primo in Rai ed il secondo su Mediaset, riscuotendo da subito un grande successo. X Factor (screenshot)In particolare, il contest canoro può vantare di aver lanciato artisti di grande fama come Noemi, Giusy Ferreri, Marco Mengoni, Francesca Michelin, Mahmood, i Maneskin e tanti altri. Italia’s Got Talent ha seguito la scia di successo dei corrispettivi ... Leggi su vesuvius (Di martedì 17 maggio 2022) La voce che sta trapelando su Sky è tutt’altro che rassicurante per i fan di due storici programmi come XGot: si va infatti verso lazione XGotsono due tra ishow più seguiti della televisione italiana. Entrambi avevano debuttato due due reti differenti, il primo in Rai ed il secondo su Mediaset, riscuotendo da subito un grande successo. X(screenshot)In particolare, il contest canoro può vantare di aver lanciato artisti di grande fama come Noemi, Giusy Ferreri, Marco Mengoni, Francesca Michelin, Mahmood, i Maneskin e tanti altri.Gotha seguito la scia di successo dei corrispettivi ...

