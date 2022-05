Si sposano nell’Azovstal e muoiono sotto le bombe russe | lasciano orfano il bimbo nato nell’acciaieria durante l’assedio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) In pochi giorni un neoè rimasto. Mamma e papà si erano sposati dentro l’acciaieria di Azovstalil lunghissimo assedio del battaglione asserragliato nell’impianto di Mariupol. Sono morti entrambi. Lui, Vitaly, è morto il 15 aprile in una fase del combattimento. Lei, Alla Tanarov, è una delle vittime del bombardamento dell’8 maggio: un diluvio disul complesso siderurgico. Dopo l’invasione dell’Ucraina, avevano deciso di celebrare il loro amore. Comunque. Anchei bombardamenti. Anche da rifugiati tre metriterra, senza cibo, nell’oscurità, con i boati dall’esterno delle continue esplosioni. Per loro ha rappresentato il modo per rinsaldare il legame tra le macerie della guerra. Per provare a ritagliarsi almeno qualche istante di ...