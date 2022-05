“Si è fidanzata con lui” La vip allo scoperto | l’amica Chiara Ferragni conferma con questa foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 maggio 2022) Veronica Ferraro ha un nuovo fidanzato. Sì, finalmentediè uscitae la stessa moglie di Fedez ha pubblicato lache ha ritratto la ragazza in compagnia del nuovo partner. Quest’ultimo non è affatto uno sconosciuto, infatti in passato ha avuto una storia d’amore con una bravissima e bellissima cantante italiana. Veronica invece è stata legata in passato con il personal trainer Giorgio Merlino, ma poilove story è finita dopo ben 9 anni di fidanzamento. Ora Veronica Ferrato ha trovato un nuovo fidanzato e spera che sia davvero quello giusto col quale condividere la sua vita. Entusiasta come detto, che ha fatto i migliori auguri e ha scritto in inglese: “Sono così felice ...