“Si è fermato in quel momento”: Stefano Tacconi, Laura racconta la tragedia – VIDEO (Di martedì 17 maggio 2022) La moglie di Stefano Tacconi rilascia un’intervista e parla di quanto accaduto al marito lo scorso 23 aprile. L’ex calciatore di Juventus e Nazionale si è salvato per un soffio.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 17 maggio 2022) La moglie dirilascia un’intervista e parla di quanto accaduto al marito lo scorso 23 aprile. L’ex calciatore di Juventus e Nazionale si è salvato per un soffio.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SorryNs : RT @SosArgo: Teo ?? 5 mesi futura taglia media. Simpatico con il suo codino mozzo, ma non riesce a scodinzolare quel codino!?? Nessuno si è a… - GINA32451015 : RT @SosArgo: Teo ?? 5 mesi futura taglia media. Simpatico con il suo codino mozzo, ma non riesce a scodinzolare quel codino!?? Nessuno si è a… - putino : @EttoBortolini Inoltre, come detto, aumenterebbe forte la pressione per un intervento NATO per fermare quello che a… - bugiesubugie : RT @_deenise19: Potete dire tutto quello che volete su di lui ma ieri Leonardo Bonucci ha preso un Paulo in lacrime e l’ha trascinato sotto… - comunqueeandare : RT @_deenise19: Potete dire tutto quello che volete su di lui ma ieri Leonardo Bonucci ha preso un Paulo in lacrime e l’ha trascinato sotto… -