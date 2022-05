Si cercano ‘nasi fini’ per annusare gli odori: il bando dell’Arpac e le reazioni (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania cerca “assaggiatori di cattivi odori”. Li recluterà l’Arpac, l’Agenzia regionale per l’ambiente che intende costituire un elenco di “nasi a pagamento” a supporto di un laboratorio di Olfattometria dinamica che sarà attivato a Caserta per l’analisi scientifica dei fenomeni che esasperano i cittadini dell’area nord di Napoli soprattutto nelle ore notturne quando l’aria viene avvelenata da cattivi odori. “Ormai non sanno più cosa inventarsi pur di far vedere che fanno qualcosa, che poi si rivela inutile e dispendioso, ora l’Arpa Campania ricerca “nasi di talento” per la Terra dei Fuochi, a questo punto chi meglio dei Sommelier? Si parlava di droni, di app per le segnalazioni, di nasi elettronici, tutto finto? Ma se i cittadini denunciano la puzza da anni e sono costretti a stare con le finestre chiuse, per il fumo e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania cerca “assaggiatori di cattivi”. Li recluterà l’Arpac, l’Agenzia regionale per l’ambiente che intende costituire un elenco di “nasi a pagamento” a supporto di un laboratorio di Olfattometria dinamica che sarà attivato a Caserta per l’analisi scientifica dei fenomeni che esasperano i cittadini dell’area nord di Napoli soprattutto nelle ore notturne quando l’aria viene avvelenata da cattivi. “Ormai non sanno più cosa inventarsi pur di far vedere che fanno qualcosa, che poi si rivela inutile e dispendioso, ora l’Arpa Campania ricerca “nasi di talento” per la Terra dei Fuochi, a questo punto chi meglio dei Sommelier? Si parlava di droni, di app per le segnalazioni, di nasi elettronici, tutto finto? Ma se i cittadini denunciano la puzza da anni e sono costretti a stare con le finestre chiuse, per il fumo e ...

