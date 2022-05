(Di martedì 17 maggio 2022) Mentre infuria la guerra in Ucraina, i Paesi baltici temono che l’occhio del Cremlino possa spostarsi su quella regione. La Lettonia, incastonata tra il mare e la, vive il rapporto con Mosca con diverse anime: tra chi guarda a est con paura e chi invece vuole solo una convivenza pacifica. Tutto questo mentre la InsideOver.

Advertising

pdnetwork : Questo #9maggio, festa dell’#Europa, noi lo dedichiamo a David #Sassoli. All'uomo con lo sguardo sempre rivolto al… - Pelo1944Alberto : RT @EdoardoBuffoni: “Un simbolo delle donne che riescono a combattere e a imporsi. Un’imprenditrice che riesce a fare il suo lavoro con uno… - maro804 : RT @EdoardoBuffoni: “Un simbolo delle donne che riescono a combattere e a imporsi. Un’imprenditrice che riesce a fare il suo lavoro con uno… - Avvocatocapita1 : RT @EdoardoBuffoni: “Un simbolo delle donne che riescono a combattere e a imporsi. Un’imprenditrice che riesce a fare il suo lavoro con uno… - Mariate48641882 : RT @EdoardoBuffoni: “Un simbolo delle donne che riescono a combattere e a imporsi. Un’imprenditrice che riesce a fare il suo lavoro con uno… -

InsideOver

Alcuni dettagli del passato e loal futuro: si conferma l'attesa per la decisione societaria e tra i profili attenzionati c'è anche quello di Roberto Taurino .... visti attraverso unodisincantato, fatalmente malinconico e amaro, passando attraverso storie e anime del nostro e del tempo andato, ma con il cuoreal migliore dei futuri possibile. ... Sguardo rivolto alla Russia Perugia - Un viaggio sul filo della tradizione con uno sguardo rivolto al contemporaneo. Benvenuti nella nuova Galleria nazionale dell’Umbria, lo scrigno nel cuore di Perugia che custodisce il maggior ...• Hong Kong Nella critica cinematografica, la parola «necessario» è usata spesso a sproposito ed è sinonimo di inguardabile. Bene, se c’è un film davvero «necessario», questo è «Revolution of our time ...