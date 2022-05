Serie B | ritorno playout | Massa designato per Cosenza-Vicenza

(Di martedì 17 maggio 2022) Davideè statoper arbitraredeldel campionato diB 2021/2022 in programma venerdì 2 maggio alle 20.30. Con il fischietto della sezione di Imperia ci saranno i guardalinee Alassio e Pagliardini, il quarto ufficiale di gara Marini e gli arbitri Var Di Paolo e De Meo. All’andata i veneti si sono imposti per 1-0 in casa. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieB, #CosenzaVicenza: #Massa designato per la partita - _Angelica00 : Con la fine di Cutie Pie mi devo riprendere a fare le altre cose che facevo nel tempo libero: guardare anime, legge… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Serie B. Ritorno Playout, Massa arbitra Cosenza-Vicenza - agad85 : @enricoI00 Quindi io che tra andata e ritorno devo fare più di 1000 km,e tra lavoro, famiglia,figli,non avendo più… - Sgrosalv80 : @duppli @Cr7630980169 Fare esprimere al meglio? Allegri. Il segnare all'Inter sia andata che ritorno non significa… -

... che in regular season ha battuto ben due volte i giallorossi tra andata e. Sono già ... che ormai da diversi anni ha acquisito i diritti del campionato di terza. Basterà scaricare l'...Si è vociferato qualche tempo fa anche di un possibiledi Marotta alla Juventus , niente di ... Leggi anche -A, Juve - Lazio 2 - 2Appuntamento fissato per le 19 di domani, mercoledì 18 maggio, per la sfida tra Brescia e Monza, valida per la semifinale d’andata dei playoff che consentono l’accesso alla serie A. Il ritorno si ...Boniciolli è ritornato a Udine nell’estate 2020. Per una stagione importante con il raggiungimento di due finali, Coppa Italia e playoff, sempre contro Napoli. In carriera ha conquistato una Coppa ...