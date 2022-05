Serie B | Benevento-Pisa 1-0 | Caserta | “Vincere fa bene Ora testa al ritorno”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022) “Sono contento perchéfa sempre. È un risultato importante, ma bisogna recuperarele energie fisiche e mentali in vista del”. Ecco le parole di Fabio, tecnico del, ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria arrivata per 1-0 sul. “fa, ma abisogna partire senza pensare a questo risultato. Il cambio ritardato? Non volevo in ogni caso togliere Lapadula. Alla fine l’ho abbracciato. A mio avviso aveva fatto un errore nel dire di voler andare via a gennaio, ma poi è tornato e ha parlato con la società. Non è stato un momento bello per la squadra. Bisogna però pensare al presente e non parlare ancora del passato. Nelle ultime ...