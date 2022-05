Serie A, giudice sportivo: due turni al veneziano Kiyine (Di martedì 17 maggio 2022) Due turni di squalifica al calciatore del Venezia Sofian Kiyine “per comportamento gravemente antisportivo: per avere, al 31° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio nelle parti intime un calciatore avversario”. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A esaminando le gare dell’ultimo turno. Un turno (con ammenda di 10.000 euro) per Colley (Sampdoria), Ederson (Salernitana), Patric (Lazio), Gunter (Verona), Gyasi (Spezia), Maleh (Fiorentina), Malinovskyi (Atalanta), Okereke, Vacca (Venezia). Tra le società, ammenda al Cagliari (8.000 euro). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Duedi squalifica al calciatore del Venezia Sofian“per comportamento gravemente anti: per avere, al 31° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio nelle parti intime un calciatore avversario”. Lo ha deciso ildellaA esaminando le gare dell’ultimo turno. Un turno (con ammenda di 10.000 euro) per Colley (Sampdoria), Ederson (Salernitana), Patric (Lazio), Gunter (Verona), Gyasi (Spezia), Maleh (Fiorentina), Malinovskyi (Atalanta), Okereke, Vacca (Venezia). Tra le società, ammenda al Cagliari (8.000 euro). SportFace.

