Serie A, 37^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di martedì 17 maggio 2022) La Serie A si avvicina alla conclusione della stagione 2021-2022, e prima dell'ultimo turno il Giudice Sportivo ha reso noti i nomi di chi ha terminato anzitempo la propria annata. In particolare, è stato fermato per due turni, per grave comportamento antisportivo, uno dei due calciatori espulsi, ovvero Sofian Kiyine del Venezia, fresco di retrocessione, al quale si aggiungono i compagni di squadra David Okereke e Antonio Junior Vacca, diffidati e ammoniti nella trasferta di Roma. I tre giocatori, pertanto, salteranno la partita di arrivederci alla massima Serie, contro il Cagliari. Dei dieci squalificati totali, quindi, sono altri sette quelli fermati per un turno, tra i quali spicca l'altro espulso Omar Colley della Sampdoria, punito anche con 10.000 euro di ammenda, e che quindi non ci sarà nella ...

