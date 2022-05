Senato: domani si vota presidente Comm. Esteri, in serata nuova riunione gruppi (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Voto domattina in Senato per la guida della Commissione Esteri. Alle 9 la terza Commissione di Palazzo Madama si riunisce per votare "i due segretari, i due vicepresidenti e il presidente" in sostituzione di Vito Petrocelli, il pentastellato 'spostato' alla Commissione Affari Europei, dopo le polemiche per le sue posizioni in dissenso dal governo sulla crisi Ucraina. In serata al Senato è attesa una nuova riunione tra tutte le forze politiche per fare il punto in vista del voto di domani. Nel frattempo nel M5S si lavora per indicare un nome per la presidenza: in ballo la dimaiana Simona Nocerino e Ettore Licheri, già capogruppo al Senato e ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Voto domattina inper la guida dellaissione. Alle 9 la terzaissione di Palazzo Madama si riunisce perre "i due segretari, i due vicepresidenti e il" in sostituzione di Vito Petrocelli, il pentastellato 'spostato' allaissione Affari Europei, dopo le polemiche per le sue posizioni in dissenso dal governo sulla crisi Ucraina. Inalè attesa unatra tutte le forze politiche per fare il punto in vista del voto di. Nel frattempo nel M5S si lavora per indicare un nome per la presidenza: in ballo la dimaiana Simona Nocerino e Ettore Licheri, già capogruppo ale ...

