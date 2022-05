Se anche i russi ammettono che va male, anzi malissimo (Di martedì 17 maggio 2022) La guerra in Ucraina non sta andando come previsto dal Cremlino. Tutto ciò da settimane è evidente agli occhi occidentali; ma ora anche in russia se ne stanno rendendo conto. Tre esempi significativi delle ultime ore.1) Alla... Leggi su europa.today (Di martedì 17 maggio 2022) La guerra in Ucraina non sta andando come previsto dal Cremlino. Tutto ciò da settimane è evidente agli occhi occidentali; ma oraina se ne stanno rendendo conto. Tre esempi significativi delle ultime ore.1) Alla...

Advertising

gparagone : Noi stiamo pagando il #CaroBollette: era necessario far pagare agli Italiani anche le manutenzioni di VILLE e YACHT… - rulajebreal : Da settimana suono l’allarme ed ora anche il Copasir conferma che c’è una regia occulta che veicola la propaganda d… - fattoquotidiano : Il dissenso è libero. Vorrei soltanto essere giudicato per quello che dico. Mi auguro di avere occasione di confron… - x810990 : RT @x810990: @PoliticallyUn11 La propaganda riesce anche a far passare che la Russia è stata attaccata da sedicenti nazisti occidentali dem… - Marcodplodz : @emteramo @davide28540028 @LuigiDeBiase C’è il senso di un paese che sta resistendo e una guerra di 3 giorni dura d… -