Scuole chiuse e traffico stravolto per la carovana del Giro d' Italia | scattano i divieti di sosta sulla statale Adriatica e i percorsi

Advertising

TizianaFerrario : Il coraggio delle Donne afghane che hanno la forza di protestare contro il nuovo ordine talebano di coprirsi il vol… - Gazzettino : Passa il Giro d'Italia: chiuse tutte le scuole del Comune e anche gli asili - spentOo : oggi scuole chiuse perché passa il giro d'Italia - EnricoT_ : @Adnkronos Potrebbe diventare meno importante nelle prossime settimane...eh si quando le scuole saranno chiuse in e… - AlCiccioh3 : @puparulepatan il mercoledì spezza la settimana, sciopero negli istituti Martedì scuole chiuse per riprendere direttamente giovedì -

FERMO -e traffico bloccato. Il passaggio della decima tappa del Giro d'Italia , previsto nel primo pomeriggio di oggi sulla costa fermana, si porta dietro una scia di polemiche. Non tutti hanno ...Per la precisione, per l'anno scolastico '22 - '23 il Miur ha gi certificato 11dell'infanzia, due elementari ( Pontelongo e Padova ), una scuola media ( Padova ) e due superiori (l'...TREVISO - Una giornata intera senza lezioni ma con un focus sullo sport ed il ciclismo. E' quella che si apprestano a vivere gli studenti trevigiani il prossimo giovedì 26 maggio, ...Le mascherine saranno obbligatorie per un altro mese e solo in una ridotta lista di attività, ma c’è chi preme per cancellare prima la regola ...