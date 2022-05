(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “Nella Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia non poteva mancare la polemica: il sottosegretario all'istruzione Rossanodella Lega ha dichiarato che 'se ti opponi a qualcuno che contro la tua volontà cerca di indottrinare tuo figlio asoffri di omotransfobia'. Si riferisce ad una circolare inviata dal ministero che chiede alle scuole di creare occasioni di approfondimento sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani elibertà fondamentali. Il sottosegretarionon sa che quella circolare viene inviata ogni anno e che anche l'ex ministro Bussetti (Lega) la inviò nel 2019”. Lo afferma Maria Edera, deputata M5S e vicepresidente della Camera. “Ennesima-aggiunge- con ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Spadoni, 'Sasso eviti propaganda sulla pelle delle persone' - - andrea_spadoni : In compenso c’è gente che ha una capacità di approfondimento livello scuola elementare. -

Il Tempo

L'incontro, introdotto dal Presidente del Rotary Club Ravenna Galla Placidia Federico, è ... Non nasconde Cassani l'amarezza per le modalità di quell'esonero, ma ladi vita del ciclismo ...Dubbi sul progetto per la nuovaprimaria di Ponte Nuovo, finanziata da 8,3 milioni dal Pnrr (nell'ambito dello stanziamento ... Ad esprimerli sono Antonella Benedetti e Gianfrancodi Lista ... Scuola: Spadoni, 'Sasso eviti propaganda sulla pelle delle persone' Si riferisce ad una circolare inviata dal ministero che chiede alle scuole di creare occasioni di approfondimento ... Lo afferma Maria Edera Spadoni, deputata M5S e vicepresidente della Camera.“La notizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso il quale i assegnano 12,85 milioni di euro finalizzati all’adeguamento di alcune scuole cittadine, è stato letto da tutti con grande ...