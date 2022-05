Scuola, Rasi: “Stop obbligo mascherina? Per bambini, ma non per insegnanti” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – obbligo di mascherina a Scuola, “nell’ultimo mese lascerei liberi i bambini e i ragazzi dal doverla indossare”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Guido Rasi, responsabile scientifico Consulcesi ed ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, intervenendo sulle polemiche per la proposta della Lega di togliere l’obbligo delle mascherina a Scuola. “Dopo la Scuola hanno una vita sociale e tante interazione che non prevedono più l’obbligo della mascherina. Magari l’insegnante può considerare di tenerla in aula”. “E poi bisogna tenere le finestre possibilmente aperte dove le condizioni lo permettono per una buona ventilazione”, conclude Rasi. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) –di, “nell’ultimo mese lascerei liberi ie i ragazzi dal doverla indossare”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Guido, responsabile scientifico Consulcesi ed ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, intervenendo sulle polemiche per la proposta della Lega di togliere l’delle. “Dopo lahanno una vita sociale e tante interazione che non prevedono più l’della. Magari l’insegnante può considerare di tenerla in aula”. “E poi bisogna tenere le finestre possibilmente aperte dove le condizioni lo permettono per una buona ventilazione”, conclude. L'articolo ...

Advertising

infoitinterno : Mascherina a scuola, Rasi: “Lascerei liberi gli studenti. Dopo la scuola hanno una vita sociale e non la indossano… - StraNotizie : Scuola, Rasi: 'Stop obbligo mascherina? Per bambini, ma non per insegnanti' - italiaserait : Scuola, Rasi: “Stop obbligo mascherina? Per bambini, ma non per insegnanti” - fisco24_info : Scuola, Rasi: 'Stop obbligo mascherina? Per bambini, ma non per insegnanti': (Adnkronos) - 'Studenti hanno una vita… - LocalPage3 : Scuola, Rasi: 'Stop obbligo mascherina? Per bambini, ma non per insegnanti' -