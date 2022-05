Scuola, mobilità docenti 2022: ecco i trasferimenti. Gli elenchi completi in Sicilia e Calabria (Di martedì 17 maggio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso agli Uffici scolastici territoriali i risultati dei movimenti del personale docente per l'anno scolastico 2022/23 che, nel corso della giornata, verranno ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 17 maggio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso agli Uffici scolastici territoriali i risultati dei movimenti del personale docente per l'anno scolastico/23 che, nel corso della giornata, verranno ...

Advertising

ledicoladelsud : È stato presentato questa mattina, nella sala Ianni del comando di Polizia municipale di Bari, il programma del Com… - ntx650 : @ZanAlessandro #zan vedi che abbiamo problemi molto più gravi ,tipo un inflazione senza precedenti , l'euro non va… - radiolasernews : Domani giornata di partecipazione su percorsi di mobilità sostenibile casa – scuola/ casa – lavoro? - COLIZZIALMERICO : ?? Conclusione della mobilità in #Svezia del progetto #Erasmus+ per la #scuola dove lavoro.... I docenti ringraziano… - GiornaleVicenza : Mobilità a #Vicenza L'indagine #VeloCittà 2022 ha incluso 3.600 studenti e 600 insegnanti di 20 istituti cittadini -