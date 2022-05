Scuola al traguardo: in pagella anche il voto di Economia Civile (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Oltre 60 classi italiane si sfidano su un terreno di gioco sperimentale, dove soft skill e innovazione sono protagonisti indiscussi Al via il bando scuole della 4a del Festival Nazionale dell’Economia Civile Roma, 17 maggio 2022 – Sono oltre 60 i progetti scolastici dedicati all’innovazione sociale dei territori in lizza per il Premio del Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022. Oltre 1.400 studenti, divisi in “squadre” interne alle proprie classi, hanno analizzato problemi e sfide locali, intervistato i concittadini, scelto una strategia condivisa e presentato e applicato tale strategia alla vita quotidiana del proprio quartiere, città, regione. Questo mese di maggio ha visto l’incontro delle studentesse e studenti di 15 delle 20 regioni italiane, con realtà aziendali e organizzazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Oltre 60 classi italiane si sfidano su un terreno di gioco sperimentale, dove soft skill e innovazione sono protagonisti indiscussi Al via il bando scuole della 4a del Festival Nazionale dell’Roma, 17 maggio 2022 – Sono oltre 60 i progetti scolastici dedicati all’innovazione sociale dei territori in lizza per il Premio del Festival Nazionale dell’2022. Oltre 1.400 studenti, divisi in “squadre” interne alle proprie classi, hanno analizzato problemi e sfide locali, intervistato i concittadini, scelto una strategia condivisa e presentato e applicato tale strategia alla vita quotidiana del proprio quartiere, città, regione. Questo mese di maggio ha visto l’incontro delle studentesse e studenti di 15 delle 20 regioni italiane, con realtà aziendali e organizzazioni ...

