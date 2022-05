Scudetto Milan? Tutti i dettagli relativi ai possibili festeggiamenti (Di martedì 17 maggio 2022) Festa Scudetto Milan? Premiazione, pullman scoperto e Tutti i dettagli sui possibili festeggiamenti dei rossoneri Gli ultimi 90? della stagione regaleranno lo Scudetto in Serie A: è lotta aperta tra il Milan e l’Inter, con i rossoneri avanti di due punti. C’è scaramanzia e non si vuole organizzare nulla anzitempo, ma la probabilità è alta: tifosi e squadra stanno ipotizzando i possibili festeggiamenti. La Coppa verrà sollevata sul campo del Mapei con Casini e poi via la corsa in Duomo con il pullman scoperto. Difficile l’opzione San Siro siccome anche la partita dell’Inter si giocherà allo stesso orario e ci sarà da smaltire i 70 mila presenti allo stadio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Festa? Premiazione, pullman scoperto esuidei rossoneri Gli ultimi 90? della stagione regaleranno loin Serie A: è lotta aperta tra ile l’Inter, con i rossoneri avanti di due punti. C’è scaramanzia e non si vuole organizzare nulla anzitempo, ma la probabilità è alta: tifosi e squadra stanno ipotizzando i. La Coppa verrà sollevata sul campo del Mapei con Casini e poi via la corsa in Duomo con il pullman scoperto. Difficile l’opzione San Siro siccome anche la partita dell’Inter si giocherà allo stesso orario e ci sarà da smaltire i 70 mila presenti allo stadio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

