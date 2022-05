Scrivere al contrario, attenzione ai gravi disturbi che può nascondere (Di martedì 17 maggio 2022) Vi sarà capitato di vedere una scrittura che ricorda la nostra lingua, ma le cui lettere non capiamo come siano disposte. O meglio, guardando bene le lettere sono disposte al contrario. E’ conosciuta come scrittura speculare, che nasce dal modo di Scrivere in senso contrario a quello usuale. Ma sappiamo che succede veramente alle persone L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 17 maggio 2022) Vi sarà capitato di vedere una scrittura che ricorda la nostra lingua, ma le cui lettere non capiamo come siano disposte. O meglio, guardando bene le lettere sono disposte al. E’ conosciuta come scrittura speculare, che nasce dal modo diin sensoa quello usuale. Ma sappiamo che succede veramente alle persone L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Jessiha11 : RT @Darkrooom1: Piantatela di scrivere o insinuare che Jessy abbia postato questa immagine per compiacere quello la' e farsi mettere un lik… - Darkrooom1 : Piantatela di scrivere o insinuare che Jessy abbia postato questa immagine per compiacere quello la' e farsi metter… - Efisio31251859 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: Salvini è un contenitore di slogan e momenti che usa in base al tipo di elettorato a cui vuole arr… - RevenantMirko : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: Salvini è un contenitore di slogan e momenti che usa in base al tipo di elettorato a cui vuole arr… - tribsportblog : @albspamo @stevevicrn @sassuolo Può essere. Ma voglio divertirmi a scrivere il contrario. -

ArmA Reforger: il futuro della serie cambia volto (e motore grafico) ...contribuito a rendere ArmA il miglior simulatore bellico su piazza (e chi afferma il contrario ... due novità che proiettano la serie in un futuro roseo e tutto da scrivere in compagnia della community. Scapestro, un 'indisciplinato coscienzioso' Proprio quest'ultima canzone descrive quasi un Eden al contrario: siamo chiamati a sopravvivere in ... fare musica per me rappresenta un esigenza, é difficile scrivere o suonare quello che non ... CheSuccede ...contribuito a rendere ArmA il miglior simulatore bellico su piazza (e chi afferma il... due novità che proiettano la serie in un futuro roseo e tutto dain compagnia della community.Proprio quest'ultima canzone descrive quasi un Eden al: siamo chiamati a sopravvivere in ... fare musica per me rappresenta un esigenza, é difficileo suonare quello che non ... Scrivere al contrario, attenzione ai gravi disturbi che può nascondere - CheSuccede.it