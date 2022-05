Sciopero dei magistrati, a Salerno aderisce il 54% (Di martedì 17 maggio 2022) A 12 anni di distanza dall’ultima protesta, allora indetta per ragioni economiche, i magistrati tornano a incrociare le braccia. Stavolta l’obiettivo e’ la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, approvata dalla Camera e ora all’esame del Senato. Ma lo Sciopero non paralizza affatto la giustizia. L’adesione a livello nazionale e’ di poco superiore al 48% , il che vuole dire che alla fine scioperano meno della meta’ dei magistrati in servizio. Una percentuale che impallidisce a fronte dell’ 80 per cento raggiunto nel 2010, e del 68 per cento del 2002 quando i giudici si mobilitarono contro la riforma dell’ordinamento giudiziario del ministro leghista Castelli. “In un contesto generale non facile, c’e’ stato un livello di adesione all’astensione intorno al 50%, comunque importante. Il che dimostra come l’Anm si sia fatta ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 17 maggio 2022) A 12 anni di distanza dall’ultima protesta, allora indetta per ragioni economiche, itornano a incrociare le braccia. Stavolta l’obiettivo e’ la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, approvata dalla Camera e ora all’esame del Senato. Ma lonon paralizza affatto la giustizia. L’adesione a livello nazionale e’ di poco superiore al 48% , il che vuole dire che alla fine scioperano meno della meta’ deiin servizio. Una percentuale che impallidisce a fronte dell’ 80 per cento raggiunto nel 2010, e del 68 per cento del 2002 quando i giudici si mobilitarono contro la riforma dell’ordinamento giudiziario del ministro leghista Castelli. “In un contesto generale non facile, c’e’ stato un livello di adesione all’astensione intorno al 50%, comunque importante. Il che dimostra come l’Anm si sia fatta ...

Advertising

CarloCalenda : Il fallimento dello sciopero indetto dall’ANM è un ottimo segnale. Vuol dire che la maggioranza dei magistrati si è… - fattoquotidiano : I timori di un’adesione bassa, che già affioravano ai vertici dell’Anm nei giorni scorsi, si sono avverati. A livel… - Arturo_Parisi : RT @ilriformista: La protesta dell'#Anm contro la riforma #Cartabia non convince neppure i magistrati. In Cassazione, dove prestano servizi… - SecolodItalia1 : Sciopero dei magistrati, è flop: contro la riforma della giustizia protesta meno di una toga su due… - antonio65683279 : O fai il magistrato o fai politica non si possono fare entrambi. Sciopero dei magistrati è un flop, adesione bassa:… -