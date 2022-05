Advertising

FrancescoLollo1 : Sbarchi clandestini senza sosta e Lampedusa di nuovo sotto assedio a causa dell'inadeguatezza di #Lamorgese. Serve… - matteosalvinimi : Gli sbarchi continuano senza sosta, ma io domani sono a processo a Palermo perché da ministro li avevo drasticament… - SecolodItalia1 : Sbarchi senza tregua a Lampedusa, altri 57 nella notte. L’hotspot è al collasso: oltre 1000 ospiti… - Danilo06311504 : RT @FrancescoLollo1: Sbarchi clandestini senza sosta e Lampedusa di nuovo sotto assedio a causa dell'inadeguatezza di #Lamorgese. Serve il… - Mary35999509 : RT @Mary35999509: Sbarchi senza sosta: altre tre 'carrette del mare' portano 269 migranti a Lampedusa -

... l'esercito ucraino ha armato le spiagge per ostacolare i tentativi didei russi. Mine che ... La struttura era la sua unica fonte di sostentamento - ora èlavoro esperanza. - Non ...... sono almeno due anni che Budanov non nasconde la necessità di affrontare "l'orso russo"... avanzate di colonne blindate e truppe aviotrasportate, dal Mar Nero proverannosu Mariupol e ...In "Esterno notte" il regista rimette in scena la tragedia dello statista. Stavolta in una serie. E senza compromessi ...Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa. Oggi, 16 maggio, è stato registrato l’arrivo di circa 270 persone, che si trovano nell’hotspot ...