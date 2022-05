Sassuolo, Raspadori: “Contro il Milan impegno e serietà come sempre” (Di martedì 17 maggio 2022) “Io credo che non ci sia niente di diverso da fare. come sempre faremo le cose con impegno e serietà“. Queste le prime parole di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, in vista della sfida di campionato Contro il Milan. Tra cinque giorni, al Mapei Stadium, i rossoneri potrebbero festeggiare lo scudetto (con una vittoria o un pareggio), ma i neroverdi proveranno a fare del loro meglio nell’ultima casalinga della stagione. “Credo che la serenità di affrontare le cose pensando solo a noi ci abbia portato a fare quello che abbiamo fatto quest’anno. Io penso che non ci debba essere niente di diverso rispetto a quello fatto fino ad oggi” ha aggiunto Raspadori a margine del convegno ‘Un anno di Generazione S – Per diventare grandi ci ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) “Io credo che non ci sia niente di diverso da fare.faremo le cose con“. Queste le prime parole di Giacomo, attaccante del, in vista della sfida di campionatoil. Tra cinque giorni, al Mapei Stadium, i rossoneri potrebbero festeggiare lo scudetto (con una vittoria o un pareggio), ma i neroverdi proveranno a fare del loro meglio nell’ultima casalinga della stagione. “Credo che la serenità di affrontare le cose pensando solo a noi ci abbia portato a fare quello che abbiamo fatto quest’anno. Io penso che non ci debba essere niente di diverso rispetto a quello fatto fino ad oggi” ha aggiuntoa margine del convegno ‘Un anno di Generazione S – Per diventare grandi ci ...

Advertising

Gazzetta_it : Berardi, Raspadori e Scamacca: i ragazzi d'oro tra il Milan e lo scudetto #SassuoloMilan - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Raspadori assicura: 'Col Milan faremo le cose con impegno e serietà' - cmdotcom : #Sassuolo, #Carnevali: 'Zero regali al #Milan, non ho sentito #Marotta. #Scamacca piace all'#Inter, ma ha più merca… - infoitsport : Raspadori rassicura: «Sassuolo-Milan, giocheremo con impegno e serietà!» - sportface2016 : #SassuoloMilan, Giacomo #Raspadori: 'Non dobbiamo fare niente di diverso. Come sempre faremo le cose con impegno e… -