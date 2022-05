Sassuolo-Milan, Dionisi :”Vogliamo farci ricordare domenica” (Di martedì 17 maggio 2022) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato della partita contro il Milan, in programma domenica al Mapei Stadium Leggi su pianetamilan (Di martedì 17 maggio 2022) Alessio, allenatore del, ha parlato della partita contro il, in programmaal Mapei Stadium

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - acmilan : #SassuoloMilan: tutte le info per i biglietti ?? - AntoVitiello : Ufficiale: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si giocheranno domenica 22 maggio alle ore 18:00 #sassuolomilan - Gazzetta_it : #Dionisi avverte il Milan: 'Il Sassuolo non farà regali. Il pienone è uno stimolo' - Blackyi22 : Vendo biglietti #sassuolo - #milan no offerte ridicole #SassuoloMilan #Milansassuolo #calcioMilan #calcioSassuolo 4… -