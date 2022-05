Sasha Banks e Naomi si rifiutano di combattere: dura reazione della WWE (Di martedì 17 maggio 2022) La WWE ha rivelato un clamoroso retroscena che, certamente, porterà a diversi risvolti (in questo caso negativi) per Sasha Banks e Naomi. Le due campionesse di coppia di RAW si sarebbero rifiutate di scendere sul ring nel Main Event, un six-pack challenge con in palio il posto di #1 contender al titolo dello show rosso detenuto da Bianca Belair. Il malcontento delle due wrestler, che da tempo non nascondono il loro disagio, adesso è davvero ufficiale. Separazione in vista? Il duro comunicato emanato dalla WWE su Sasha Banks e Naomi “Quando Sasha Banks e Naomi sono arrivate in arena questo pomeriggio, sono state informate della partecipazione nel Main Event di Monday Night Raw di stasera. durante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) La WWE ha rivelato un clamoroso retroscena che, certamente, porterà a diversi risvolti (in questo caso negativi) per. Le due campionesse di coppia di RAW si sarebbero rifiutate di scendere sul ring nel Main Event, un six-pack challenge con in palio il posto di #1 contender al titolo dello show rosso detenuto da Bianca Belair. Il malcontento delle due wrestler, che da tempo non nascondono il loro disagio, adesso è davvero ufficiale. Separazione in vista? Il duro comunicato emanato dalla WWE su“Quandosono arrivate in arena questo pomeriggio, sono state informatepartecipazione nel Main Event di Monday Night Raw di stasera.nte ...

