Sanità | giornata omofobia | Speranza | ' su diritti ancora tanta strada da fare'

(Di martedì 17 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "c'èdaper garantire ogni giorno a tutti gli stessi". A sottolinearlo via social è il ministro della Salute Roberto, che in un post ha ricordato come siano passati "32 anni" da quando "l'Oms", Organizzazione mondiale della, "ha rimosso l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Questa è la ragione per cui è stato scelto il 17 maggio come data per lainternazionale contro l', la bifobia e la transfobia", ha sottolineato il ministro invitando a continuare il percorso per la tutela e il rispetto deidi tutti.