Salvini | “Insensato l’obbligo delle mascherine a scuola | abolirlo”

(Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – “Più di 30 gradi in classe e obbligo di mascherina su bocca e naso per ore anche seduti al banco? Non ha senso, cambiamo questa regola inutilmente punitiva, lo meritano i bambini, lo chiedono genitori e insegnanti”. E’ quanto sostiene il segretario della Lega, Matteo, che in un post sui social rilancia le dichiarazioni del sottosegretario leghista all’Istruzione, Sasso, che chiede appunto l’abolizione delin classe. L'articolo L'Opinionista.

