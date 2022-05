Salute | Oliva Anmco | “Dopo Covid cardiologi ripartano anche dal territorio”

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – La pandemia ha causato la riduzione dei ricoveri per sindromi coronariche acute, scompenso cardiaco o embolie polmonari. “Ora idevono ripartire – afferma Fabrizio, presidente designato dell’Associazione nazionale mediciospedalieri () – facendo tesoro di quanto imparato dall’emergenza”. Perè necessario “potenziare il personale medico-infermieristico, adeguare le tecnologie, rivedere l’organizzazione del dipartimento cardio-vascolare e collaborare con la medicina diperché la cronicità è importante”. Sul fronte della ricerca,assicura: “È pronto un piano straordinario per i prossimi 4 anni. Tra i vari punti: censimento deisul; protocollo di ...

"Ora i cardiologi devono ripartire – afferma Fabrizio Oliva, presidente designato dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) – facendo tesoro di quanto imparato dall'emergenza".