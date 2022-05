Salute: il frutto da mangiare come antinfiammatorio (Di martedì 17 maggio 2022) mangiare mele fa bene alla Salute e sono un ottimo rimedio antinfiammatorio naturale. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato recentemente dal Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna dell’Università di Ferrara, svolto in collaborazione con il reparto Ricerca e Sviluppo del Consorzio Melinda, viene descritto il meccanismo d’azione – fino a ora sconosciuto – attraverso il quale le mele svolgono un’azione anti-infiammatoria naturale.“Abbiamo sempre pensato che le mele e la frutta in generale fossero alleate della Salute perché ricche di sostanze benefiche che in modo passivo favoriscono il corretto funzionamento del nostro organismo, come fibre e polifenoli. Invece ora abbiamo scoperto che la loro ‘bontà’ non si limita a questo: è stata una sorpresa notare che sono in grado di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 maggio 2022)mele fa bene allae sono un ottimo rimedionaturale. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato recentemente dal Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna dell’Università di Ferrara, svolto in collaborazione con il reparto Ricerca e Sviluppo del Consorzio Melinda, viene descritto il meccanismo d’azione – fino a ora sconosciuto – attraverso il quale le mele svolgono un’azione anti-infiammatoria naturale.“Abbiamo sempre pensato che le mele e la frutta in generale fossero alleate dellaperché ricche di sostanze benefiche che in modo passivo favoriscono il corretto funzionamento del nostro organismo,fibre e polifenoli. Invece ora abbiamo scoperto che la loro ‘bontà’ non si limita a questo: è stata una sorpresa notare che sono in grado di ...

Advertising

quotidianodirg : #Saluteebenessere #antinfiammatorio Salute: il frutto da mangiare come antinfiammatorio - bluebox82 : Alzheimer: questo è il miglior frutto da mangiare ogni giorno per prevenirlo (e non è la mela) - MaurizioMurgia : Quella fra italiani e mele è una passione che sembra non conoscere fine. Praticamente da sempre sono il frutto più… - francescapapa7 : RT @greenMe_it: Alzheimer: questo è il miglior frutto da mangiare ogni giorno per prevenirlo (e non è la mela) - quotidianodirg : #Saluteebenessere #dieta Dieta, perdere 3 kg in una settimana con questo frutto -