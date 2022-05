Salmo e Alessandro Tedeschi al debutto con Blocco 181 Il cantante a DM | «Ho fatto la serie perchè non volevo fare TV Il talent è una fregatura»

(Di martedì 17 maggio 2022)Dimenticatevi per un attimo, a181 vedrete Snake (il suo personaggio) o – se preferite – Maurizio (il suo vero nome). Il, recordman degli ultimi anni, prova ad uscire dalla sua comfort zone, tuffandosi nella serialità, ed evita di contagiare i due mondi. Per ladi Sky Atlantic, alvenerdì 20 maggio, è stato una sorta di “direttore d’orchestra”, come si definisce egli stesso, avendo ricoperto più ruoli (supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore). In181,interpreta Snake, armato braccio destro di Lorenzo, un dealer interpretato da. L’abbiamo incontrato proprio in coppia con l’attore. Una breve ...

Advertising

... Ludo (Piavani) rampollo della ricca borghesia milanese che non disdegna droghe e ... La musica Un'altra peculiarità di Blocco 181 è la partecipazione " molto attiva " diche oltre a ...Con lui Lorenzo, interpretato daTedeschi. Vai alla Fotogallery Come ascoltare Blocco 181 Original Soundtrack diapprofondimento Blocco 181, trailer e locandina della serie Sky ...In Blocco 181, Salmo interpreta Snake, armato braccio destro di Lorenzo, un dealer interpretato da Alessandro Tedeschi. L’abbiamo incontrato proprio in coppia con l’attore. Una breve chiacchierata in ...Dimenticatevi per un attimo Salmo, a Blocco 181 vedrete Snake (il suo personaggio) o – se preferite – Maurizio (il suo vero nome). Il cantante, recordman degli ultimi anni, prova ad uscire dalla sua c ...