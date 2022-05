Salernitana, la spinta dell’Arechi per la salvezza: Nicola chiama a raccolta i tifosi (Di martedì 17 maggio 2022) La Salernitana si prepara alla sfida con l’Udinese e Nicola chiama a raccolta i tifosi per riempire l’Arechi La Salernitana si gioca tutto nell’ultima partita della stagione in casa contro l’Udinese. Nicola in questi giorni ha chiamato a raccolta i tifosi, che possono essere l’uomo in più per spingere i campani verso la salvezza. Una spinta arrivata anche nelle ultime partite giocate come contro la Fiorentina. I granata vogliono replicare e si preannuncia un Arechi sold out con circa 30 mila persone. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Lasi prepara alla sfida con l’Udinese eper riempire l’Arechi Lasi gioca tutto nell’ultima partita della stagione in casa contro l’Udinese.in questi giorni hato a, che possono essere l’uomo in più per spingere i campani verso la. Unaarrivata anche nelle ultime partite giocate come contro la Fiorentina. I granata vogliono replicare e si preannuncia un Arechi sold out con circa 30 mila persone. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

