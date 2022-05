Salario minimo Italia, Conte rilancia: “Basta lavoratori poveri, partiti ci aiutino” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Salario minimo anche in Italia. Giuseppe Conte rilancia la proposta. “Abbiamo il fenomeno dei lavoratori poveri, circa il 12-13% sono al di sotto della soglia di povertà, molti prendono 3-4 euro lordi l’ora”, ricorda il leader del Movimento 5 stelle in diretta su Skuola.net. “Il Salario minimo – ricorda Conte – è una nostra proposta di legge, riguarda soprattutto le donne e i giovani: stiamo chiedendo a tutte le forze politiche di darci una mano”. E per Conte c’è anche un’altra legge che deve trovare l’appoggio di tutti: quella contro l’omofobia: “Il ddl Zan è sacrosanto e va approvato”, scandisce il leader 5 stelle. Conte torna a puntare il dito contro l’immobilismo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) –anche in. Giuseppela proposta. “Abbiamo il fenomeno dei, circa il 12-13% sono al di sotto della soglia di povertà, molti prendono 3-4 euro lordi l’ora”, ricorda il leader del Movimento 5 stelle in diretta su Skuola.net. “Il– ricorda– è una nostra proposta di legge, riguarda soprattutto le donne e i giovani: stiamo chiedendo a tutte le forze politiche di darci una mano”. E perc’è anche un’altra legge che deve trovare l’appoggio di tutti: quella contro l’omofobia: “Il ddl Zan è sacrosanto e va approvato”, scandisce il leader 5 stelle.torna a puntare il dito contro l’immobilismo ...

Advertising

Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle è impegnato su questi due fronti. Ieri in commissione Lavoro al Senato è ripresa la discussio… - EB31 : RT @PossibileIt: Mentre la loro voglia di lavorare viene messa in discussione nei titoloni dei giornali, queste sono le offerte di lavoro c… - fenice_risorta : Giusto x chiedere a @GiuseppeConteIT, che ora sbraita un minuto si è l'altro pure... nei tre anni che sei stato pre… - Franco_6111 : @marcodimaio E cosa aspettate a fare una legge per il salario minimo??? - CiaobyDany : RT @PossibileIt: Mentre la loro voglia di lavorare viene messa in discussione nei titoloni dei giornali, queste sono le offerte di lavoro c… -