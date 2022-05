Sabrina Ferilli in tv racconta avrei potuto fare la maestra (Di martedì 17 maggio 2022) Sabrina Ferilli è stata ospite di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone e riapre l’album dei ricordi partendo dalla sua carriera e dal Premio David Speciale recentemente conseguito. L’attrice parla, relativamente alla fatica, delle rinunce che ha fatto nella vita: «Ho rinunciato a quella quiete delle persone normali e poi probabilmente anche il Leggi su people24.myblog (Di martedì 17 maggio 2022)è stata ospite di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone e riapre l’album dei ricordi partendo dalla sua carriera e dal Premio David Speciale recentemente conseguito. L’attrice parla, relativamente alla fatica, delle rinunce che ha fatto nella vita: «Ho rinunciato a quella quiete delle persone normali e poi probabilmente anche il

Advertising

AmiciUfficiale : SORPRESA! In una Finale speciale come questa non poteva mancare il saluto di un'amica speciale: Sabrina Ferilli! ??… - altrogiornorai1 : Il nostro omaggio a Sabrina Ferilli ?? #OggièUnaltroGiorno @serenabortone #16maggio - altrogiornorai1 : Sabrina Ferilli ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - mikaelahyakuwu : RT @graziollo: Maria de Filippi e Sabrina Ferilli sono stati il mio heartstopper - CaputoItalo : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Sabrina Ferilli sfoglia l'album dei ricordi… -