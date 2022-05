Ruba una maglia della Roma e si giustifica | ' Mou mi ha fatto impazzire'

(Di martedì 17 maggio 2022)- Un altro " Effetto Mourinho " , questa volta in negativo. Un ventinovenne marocchino ieri pomeriggio è stato arrestato alStore di via del Corso per averto unagiallorossa dal ...

ROMA - Un altro " Effetto Mourinho " , questa volta in negativo. Un ventinovenne marocchino ieri pomeriggio è stato arrestato al Roma Store di via del Corso per aver rubato una maglia giallorossa dal valore di 110 euro. Gli impiegati dello store - riporta Agi - si sono accorti del furto della maglia della Roma utilizzata in questa stagione dalla squadra e sono intervenuti sul posto.