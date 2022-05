Roseto, selezione del personale: sottoscritto l'accordo con Asmel (Di martedì 17 maggio 2022) A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile inoltrare la domanda di candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma www.Asmelab.it, con accesso tramite SPID. La ... Leggi su abruzzonews.eu (Di martedì 17 maggio 2022) A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile inoltrare la domanda di candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma www.ab.it, con accesso tramite SPID. La ...

Advertising

NotizieAbruzzo : Roseto, selezione del personale: sottoscritto l'accordo con Asmel - ekuonews : Roseto, accordo con ASMEL per selezione del personale - tgroseto : #Roseto, accordo con Asmel per c andidatura e selezione personale | #tgroseto -