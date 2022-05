Ronn Moss (Ridge di Beautiful) alla convention di Forza Italia a Napoli

Advertising

gervasoni1968 : RT @direpuntoit: Alla convention di #ForzaItalia a Napoli babysitter, dogsitter, Silvio #Berlusconi e anche l’ex #Ridge Forrester, @Ronn_Mo… - direpuntoit : Alla convention di #ForzaItalia a Napoli babysitter, dogsitter, Silvio #Berlusconi e anche l’ex #Ridge Forrester,… - AngeliqueNL : RT @antonellaa262: Ronn Moss e Lino Banfi dall’8 giugno al cinema in “Viaggio a Sorpresa”: il film (una commedia romantica ambientata tra N… - piccini84 : Ronn Moss alla convention di Berlusconi 'è una madeleine domestica per le famiglie italiane che sul finire degli an… - GianlucaOdinson : Viaggio a sorpresa: Ronn Moss compra una masseria nel trailer del film con Lino Banfi - -

Roma, 17 maggio 2022 Alla convention di Forza Italia a Napoli ci sarà anche il "Ridge" di Beautiful, l'annuncio di Tajani. /Fb Forza ItaliaViaggio a sorpresa - Un film di Roberto Baeli. Commedia romantica fra New York e la Puglia. Con, Lino Banfi, Marit Nissen, Yoon C. Joyce, Paolo Sassanelli. Commedia, USA, Italia, ...(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2022 Alla convention di Forza Italia a Napoli ci sarà anche il 'Ridge' di Beautiful Ronn Moss, l'annuncio di ...La convention di Forza Italia sbarca a Napoli, con Berlusconi e lo storico Ridge di Beautiful. Per i 4mila ospiti attesi ci saranno anche babysitter e dogsitter.