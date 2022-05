Ronn Moss (Ridge di Beautiful) alla convention di Forza Italia a Napoli (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 maggio 2022 alla convention di Forza Italia a Napoli ci sarà anche il "Ridge" di Beautiful Ronn Moss, l'annuncio di Tajani. /Fb Forza Italia Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 maggio 2022dici sarà anche il "" di, l'annuncio di Tajani. /Fb

Advertising

lucaraggi : Ronn Moss candidato per Forza Italia ? Allora Stephanie e Thorne con la lega ?! Mai dai, che buffonate - AleStonata : @Atrebor78 'avete visto Ridge che è un attore molto famoso'. Talmente famoso che non sa che è un personaggio e l'at… - larattaenzo79 : RT @sole24ore: ?? #RonnMoss (Ridge di Beautiful) alla convention di #ForzaItalia a Napoli. L'annuncio di Tajani in conferenza stampa: https:… - sole24ore : ?? #RonnMoss (Ridge di Beautiful) alla convention di #ForzaItalia a Napoli. L'annuncio di Tajani in conferenza stamp… - __Dissacrante__ : Sanna Marin e' Premier a 37 anni. Ronn Moss a 70 anni si e' messo a fare il chitarrista. -