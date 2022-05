Roma vs Milano, lo sfottò sui social: “Se siete tristi, pensate a chi vive a Milano”. La replica: “Almeno non siamo sommersi da spazzatura, topi e cinghiali” (Di martedì 17 maggio 2022) “Se siete tristi perché è lunedì, pensate a chi abita a Milano“. Questa la didascalia a corredo di uno scatto del capoluogo lombardo tra traffico e nebbia. A pubblicarla, nella giornata di ieri 16 maggio, è stata la pagina “The Roman Post” (seguita su Facebook da 250mila persone, su Instagram da 130mila). Tanti i commenti sotto al post: “Ci ho vissuto e confermo che è una ca**ta pazzesca”, “Sono milanese. Ho vissuto a Roma e sottoscrivo. Milano è triste”, hanno scritto alcuni utenti sotto all’immagine di una Milano grigia e con la nebbia. Tanti altri, invece, la pensano diversamente. Si va da un modesto: “La nebbia a Milano? Da quanto non ci venite?” fino agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) “Seperché è lunedì,a chi abita a“. Questa la didascalia a corredo di uno scatto del capoluogo lombardo tra traffico e nebbia. A pubblicarla, nella giornata di ieri 16 maggio, è stata la pagina “Then Post” (seguita su Facebook da 250mila persone, su Instagram da 130mila). Tanti i commenti sotto al post: “Ci ho vissuto e confermo che è una ca**ta pazzesca”, “Sono milanese. Ho vissuto ae sottoscrivo.è triste”, hanno scritto alcuni utenti sotto all’immagine di unagrigia e con la nebbia. Tanti altri, invece, la pensano diversamente. Si va da un modesto: “La nebbia a? Da quanto non ci venite?” fino agli ...

