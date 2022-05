Roma, tentato omicidio e torture per controllare le piazze di spaccio: 14 arresti (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – Nella mattinata di oggi, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale della capitale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di 14 persone (6 carcere e 8 arresti domiciliari), gravemente indiziate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, tentato omicidio, lesioni, tortura, sequestro di persona, estorsione e incendio, nonché detenzione illegale e commercio di armi da sparo (artt. 81, 110 c.p. – artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, artt. 56, 575, 582, 629, 613 bis, 424, artt. 10, 12, 14 L. 497/1974). Il provvedimento cautelare si basa sulle ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022)– Nella mattinata di oggi, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di, i Carabinieri del Comando Provinciale della capitale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di 14 persone (6 carcere e 8domiciliari), gravemente indiziate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di, lesioni, tortura, sequestro di persona, estorsione e incendio, nonché detenzione illegale e commercio di armi da sparo (artt. 81, 110 c.p. – artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, artt. 56, 575, 582, 629, 613 bis, 424, artt. 10, 12, 14 L. 497/1974). Il provvedimento cautelare si basa sulle ...

