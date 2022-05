Roma metro A, la fermata Re di Roma cambia nome e diventa un soggiorno di casa (Di martedì 17 maggio 2022) La stazione della metropolitana A di “Re di Roma” cambia nome e diventa “Deliveroo Re di Roma”. Fino al 29 maggio la fermata della metro situata lungo Via Appia Nuova si trasforma in un soggiorno di casa nel quale rivivere i rituali del buon cibo a domicilio. I Romani e i tanti turisti in viaggio potranno vivere, direttamente sulla banchina di imbarco, un’attesa del treno del tutto speciale ed insolita interpretando i riti del food delivery: dalla scelta di cosa ordinare, all’attesa per il rider, fino alla sfida per accaparrarsi l’ultima patatina fritta rimasta, un’esperienza da immortalare e condividere sui social. Secondo la ricerca ... Leggi su funweek (Di martedì 17 maggio 2022) La stazione dellapolitana A di “Re di“Deliveroo Re di”. Fino al 29 maggio ladellasituata lungo Via Appia Nuova si trasforma in undinel quale rivivere i rituali del buon cibo a domicilio. Ini e i tanti turisti in viaggio potranno vivere, direttamente sulla banchina di imbarco, un’attesa del treno del tutto speciale ed insolita interpretando i riti del food delivery: dalla scelta di cosa ordinare, all’attesa per il rider, fino alla sfida per accaparrarsi l’ultima patatina fritta rimasta, un’esperienza da immortalare e condividere sui social. Secondo la ricerca ...

