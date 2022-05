Roma-Lido | al via da luglio i lavori alla rete elettrica Ma slitta la consegna dei nuovi treni

Advertising

lollaallol : @InfoAtac Buon pomeriggio, a che ora sono previste le prossime partenze della Roma-Lido da Porta S. Paolo? Grazie - streetloveitaly : RT @AndreaVenanzoni: Ennesimo caos sulla Roma-Lido con tensioni a Piramide tra passeggeri e personale ATAC e GPG e prima corsa utile per Os… - iannetts70 : RT @AndreaVenanzoni: Ennesimo caos sulla Roma-Lido con tensioni a Piramide tra passeggeri e personale ATAC e GPG e prima corsa utile per Os… - AndreaVenanzoni : Ennesimo caos sulla Roma-Lido con tensioni a Piramide tra passeggeri e personale ATAC e GPG e prima corsa utile per… - stormi1904 : RT @carlabrandolini: Nel 2022 a metà maggio i bagni alla stazione di Ostia (Lido centro) della Roma-Lido, sono guasti. E nessuno li aggiust… -

Nella giornata di ieri si è svolta un'articolata attività di polizia demaniale ed ambientale in località Lucrino, nel Comune di Pozzuoli, da parte dei Carabinieri della locale stazione e dei militari ...Francesca, un titolo tricolore senza prova tangibile La medaglia è restata a. Mi hanno ... presso lo stabilimento Il, in una mattinata contrassegnata dal gran caldo. Ma il divertimento non è ...Sciopero trasporti a Roma il 20 maggio: gli orari, le motivazioni e tutto quello che c'è da sapere su questa protesta.Surreale proclamazione di sciopero venerdì dei sindacati Cub, Cobas e Usb. Stop al lavoro per il cessate il fuoco in Ucraina e il no alle armi ...