Roma, la camera di tortura della malavita per chi non pagava i debiti – Il video (Di martedì 17 maggio 2022) Una vera e propria camera di tortura in cui rinchiudere chi non onorava i debiti. L'hanno scoperta i carabinieri nell'ambito di un'indagine della Dda di Roma che ha portato all'arresto di 14 persone. Accusate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, tentato omicidio, lesioni, tortura, sequestro di persona, estorsione e incendio. Con base nel quartiere di La Rustica a Roma. Tra gli episodi anche un sequestro di persona a scopo estorsivo e le torture subite da un soggetto moroso per un debito di 64 mila euro riconducibile ad una partita di stupefacenti non pagata. Il gruppo criminale ha portato la vittima all'interno di un appartamento rivestito con teli in plastica al fine di non lasciare tracce di ...

