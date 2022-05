Roma, il giallo dell’uomo ritrovato a girovagare in un terreno: sotto choc e in stato confusionale (Di martedì 17 maggio 2022) Roma. Un uomo si aggirava, disorientato, in un terreno incolto della città, e non sembrava dare segnali positivi a chi lo ha avvistato proprio nell’ultima ora. Trovato uomo in stato confusionale a Via del Sedano In preda ad una sorta di stato confusionale continuava a vagare senza meta per i terreni che si affacciano su Via del Sedano: sembrava smarrito, turbato, per questo i testimoni hanno deciso di chiedere aiuto. L’intervento dei Vigili del Fuoco Ad intervenire, sono stati i Vigili del Fuoco del Comando di Roma, intorno alle 14:00 di oggi, martedì 17 maggio, che con l’ausilio di un’autoscala e il CRRC hanno soccorso l’uomo che continuava a girovagare per la zona senza rispondere alle richieste di spiegazione. Il mistero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022). Un uomo si aggirava, disorientato, in unincolto della città, e non sembrava dare segnali positivi a chi lo ha avviproprio nell’ultima ora. Trovato uomo ina Via del Sedano In preda ad una sorta dicontinuava a vagare senza meta per i terreni che si affacciano su Via del Sedano: sembrava smarrito, turbato, per questo i testimoni hanno deciso di chiedere aiuto. L’intervento dei Vigili del Fuoco Ad intervenire, sono stati i Vigili del Fuoco del Comando di, intorno alle 14:00 di oggi, martedì 17 maggio, che con l’ausilio di un’autoscala e il CRRC hanno soccorso l’uomo che continuava aper la zona senza rispondere alle richieste di spiegazione. Il mistero ...

