Roma, Elisa scompare da casa a 15 anni, l’appello della mamma: «Aiutatemi a ritrovarla» (Di martedì 17 maggio 2022) E’ scomparsa da casa a soli 15 anni e non si hanno più notizie di lei. Per questo stamattina la mamma ha lanciato un appello urgente sui social per cercare di ritrovarla. La ragazza si chiama Elisa e nella giornata di ieri potrebbe avere preso un pullman al capolinea dell’Anagnina. Le informazioni utili e i contatti per chi vedesse Elisa Nel post condiviso su Facebook la mamma spiega: «Da 24 ore non ho notizie di mia figlia Elisa. L’ultima cella telefonica agganciata, che risale alle 10 di ieri mattina, risulta nell’area Tuscolana Anagnina a Roma. Potrebbe aver preso un pullman. La polizia e tutte le forze dell’ordine la stanno cercando. Elisa ha 15 anni. Dovrebbe indossare dei pantaloni colorati e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) E’ scomparsa daa soli 15e non si hanno più notizie di lei. Per questo stamattina laha lanciato un appello urgente sui social per cercare di. La ragazza si chiamae nella giornata di ieri potrebbe avere preso un pullman al capolinea dell’Anagnina. Le informazioni utili e i contatti per chi vedesseNel post condiviso su Facebook laspiega: «Da 24 ore non ho notizie di mia figlia. L’ultima cella telefonica agganciata, che risale alle 10 di ieri mattina, risulta nell’area Tuscolana Anagnina a. Potrebbe aver preso un pullman. La polizia e tutte le forze dell’ordine la stanno cercando.ha 15. Dovrebbe indossare dei pantaloni colorati e ...

