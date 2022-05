(Di martedì 17 maggio 2022). Aggressione ai danni di due genitori anziani da parte del figlio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato un 38enne che risultamente indiziato per i reati di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali aggravate e estorsione. Insieme ai Carabinieri è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato l’anziano in codice rosso all’ospedale Sant’Ugenio. Il 38enne, stando a quanto ricostruito, poco prima della feroce aggressione aveva preteso deidalla madre e dal padre che però avevano respinto la sua richiesta. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma: «Dammi i soldi». Al rifiuto accoltella il papà: è grave, ferita anche la mamma - sostenibile_2 : @FrancescoRoma78 E voi cercate di fare cronaca come si deve. Pure la. Roma a so giro senza i 3 punti levati col Ge… - denisede_simone : RT @sanasociale: COMUNQUE IERI QUANDO C'È STATA CIELO DAMMI LA LUNA ROMA È CROLLATA - sangioegiuls03 : RT @sanasociale: COMUNQUE IERI QUANDO C'È STATA CIELO DAMMI LA LUNA ROMA È CROLLATA - CantuMaura : RT @sanasociale: COMUNQUE IERI QUANDO C'È STATA CIELO DAMMI LA LUNA ROMA È CROLLATA -

Corriere dello Sport

... che potrebbero restituire equilibri nuovi Sullo stesso argomento: A, Salvini rilancia la Lega ... Nota di colore: a correre con quest'ultimo è anche l'ex cantante Valeria Rossi ('tre parole, ..., 14 mag. " "Il sindaco Dipiazza con le sue parole fa un pessimo servizio agli Alpini e vorrei ...ci aspettiamo indicazioni di comportamento che non si ispirano ai cavernicoli stile 'Wilmala ... Sonego esclusivo: "Roma, dammi la solita mano" Roma. Aggressione ai danni di due genitori anziani da parte del figlio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 38enne che risulta gravemente indiziato per i reati di maltratta ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Il sindaco Dipiazza con le sue parole fa un pessimo servizio agli Alpini e vorrei dire anche agli uomini, che per fortuna in grandissima parte non sono come li descrive: e ...